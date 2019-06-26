Yıkılan binaların yerine yeni yapılan binaların çatıları yapılmaya başlandı

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği çöken Yeşilyurt apartmanının yerine dikilen yeni binaların yapımı hızla devam ediyor. İnşaatı devam eden bazı binaların çatılarının yapımına başlandığı görüldü. Binaların inşaatında gelinen son durum havadan görüntülendi. Kartal'da 6 Şubat tarihinde Yeşilyurt apartmanının çökmesi sebebiyle 21 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine çöken binanın çevresindeki 8 binanın çökme riski taşıdığı tespit edilerek yıkılmış ve yerine yeni binaların yapımına başlanmıştı. Mart ayında yapımına başlanan binalarda inşaat çalışmaları son hızla devam ederken bazı binaların çatılarının yapımına başlandığı görüldü. Ayrıca binaların 5. kata kadar yükseldikleri de görüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamalarda Kartal'da yeni yapılan binaların 7-8 ay içerisinde vatandaşlara teslim edileceğini planladıklarını söylemişti. Ayrıca Kurum, yeni yapılan binaların 4 veya 5 katı geçmeyecek şekilde yatay mimariyle yapılacağını da belirtmişti. Kartal'da yıkılan binaların yerine yapılan yeni binaların inşaatında gelinen son durum, drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA