Yıkılan Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar eşya taşınması için açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıkılan Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar eşya taşınması için açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yıkılan Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar eşya taşınması için açıldı

Çankaya'da Açelya Apartmanı'nın yıkılma tehlikesi ile boşaltılan binalardan eşya alınması için çalışmalar başladı.

Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor
Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor

Çankaya'da Açelya Apartmanı'nın yıkılma tehlikesi ile boşaltılan binalardan eşya alınması için çalışmalar başladı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan Açelya apartmanında yıkım çalışmalarının büyük bir çoğunluğu tamamlandı. Son aşamaya geçmeden önce ise çevre güvenliği sağlanarak yıkım çalışmalarına ara verildi. Çalışmalara ara verilmesinin ardından çevredeki binalardan risk durumuna göre eşya çıkarılmaya başlandı.

Eşya taşınmasının ilk olarak başlatıldığı Hatipoğlu Apartmanının sakinleri eşyalarını taşıdıktan sonra komşuları ile vedalaştı. Vedalaşma esnasında göz yaşlarının akması ve o burukluk kameralara yansıdı.

Hatipoğlu Apartmanı'nın zemin katında oturan ve üniversite öğrencisi olan Sudenaz Savcı, "Cuma günü evde değildim, akşam 15 dakikalık eve geldim sadece. O sırada komşumuz bize söyledi dışarı çıkın polisler var diye. Orda öğrendik ne olduğunu. Bize çıkın binanın yıkılma tehlikesi var diye. Bir süre dışarıda kaldım sonra ablama ulaştım. Bizi bir yere yerleştirdiler ama orası kalınacak gibi değildi. Bizde kendimize yeni bir yer ayarladık simdi oraya gideceğiz. Henüz bir maddi yardım sağlanmadı bize sağlanacak dediler onu bekliyoruz" dedi. - ANKARA

Yıkılan Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar eşya taşınması için açıldı
Yıkılan Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar eşya taşınması için açıldı
Yıkılan Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar eşya taşınması için açıldı
Yıkılan Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar eşya taşınması için açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Diego Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yıkılan Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar eşya taşınması için açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:23:28. #1.16#
title