Yıkık evde yaşayan İşözü ailesinin dramı
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Yıkık evde yaşayan İşözü ailesinin dramı

Yıkık evde yaşayan İşözü ailesinin dramı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıkık bir evde zor şartlar altında yaşayan İşözü ailesinin durumu yürekleri dağlıyor.

Yıkık evde yaşayan İşözü ailesinin dramı
14.05.2020 22:44 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:48

Yıkık evde yaşayan İşözü ailesinin dramı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıkık bir evde zor şartlar altında yaşayan İşözü ailesinin durumu yürekleri dağlıyor.

İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Dağdibi köyünde yaşayan İşözü ailesi; çatısız, camsız ve dökük bir evde hayatlarını sürdürüyor. Yıkık dökük evde yaşadığını söyleyen anne Edibe İşözü, "Evim yıkılıyor. Penceresi, camı yok. Üstümüze yıkılacak gibi zaten. Toprak ev, rutubet kokuyor. 5 çocuğum var, eşim zaten engelli. Maddi durumuz kötü, eşim de çalışmıyor. Durumumuz da iyi değil. Devletimizden yardım eli bekliyoruz. Sadece sıcak bir ev istiyorum, kendim için değil çocuklarım için" dedi.

Baba Şinasi İşözü ise yıkık bir evde yaşadıklarını belirterek, "Tek isteğimiz sıcak bir eve geçmek. 5 çocuğum var, onların da yaşama hakkı var. Onun için yardım istiyoruz yetkililerden. Bu evde insanların yaşaması mümkün değil, ama mecburuz. Evde bizim değil. Sadece bize yardım yapılsın istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yıkık evde yaşayan İşözü ailesinin dramı

Kaynak: İHA

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