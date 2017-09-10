Yıkıcı Irma Kasırgası Florida Kıyılarında

Yıkıcı Irma Kasırgası Florida Kıyılarında

Amerika Birleşik Devletlerine doğru ilerleyen Irma Kasırgası Florida Güney kıyılarına ulaştı.

Amerika Birleşik Devletlerine doğru ilerleyen Irma Kasırgası Florida Güney kıyılarına ulaştı.