Yıkanabilir Bez Maske Standartları Açıklandı
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Yıkanabilir Bez Maske Standartları Açıklandı

Bez maske standartları açıklandı. Cerrahi maske, N95 maskeye göre yıkanabilir olmasıyla öne çıkan bez maskeler için TSE standartları belirledi.

Yıkanabilir Bez Maske Standartları Açıklandı
12.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:46

Bez maske standartları açıklandı. Cerrahi maske, N95 maskeye göre yıkanabilir olmasıyla öne çıkan bez maskeler için TSE standartları belirledi. Bez maske özellikleri ne? Bez maske kaç kere yıkanabilir? Bez maske nasıl kullanılır? Bez maske paketi nasıl olacak? Yıkanabilir bez maske hakkında merak edilen tüm sorular yanıt buldu.

Bez Maske TSE Standartları Belirlendi

Şu anda takılan maskeler makinede yıkanıp tekrar tekrar kullanılamıyor diğer bir deyişle tek kullanımlık. Koronavirüsten en iyi koruduğu söylenen üç katlı cerrahi maske, N95 maskenin yıkanıp kullanılması önerilmediğinden gün sonunda çöpe atılıyor. Bu da bir noktadan sonra maske ihtiyacı doğuruyor. Yeni yıkanabilen bez maskelerle bu sorun ortadan kalkacak. Peki, bez maske standartları ne? Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE), yıkanabilir bez maskeler için standartları belirleyerek internet sitesinde yayımladı. Bez maskenin özellikleri, üretimi, tasarımı, temizleme, yıkama, kurutma ve bağlantı durumlarının nasıl olması gerektiği ilk kez ortaya koyuldu.

Bez maske standardının TSE internet sitesinde yayımlanmasının ardından sosyal medya platformundan açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tasarımından üretimine, filtrasyon ekinliğinden kullanım sonrası imhasına kadar, tüm aşamalarını belirlediğimiz 'Bez Maske Standartları' yayımlandı. TSE'nin hazırladığı standartlara uygun bez maskeler, günlük yaşamımızdaki kullan-at maskelerin alternatifi olacak." ifadesini kullandı.

Bez Maske Üretimi

Henüz semptom geliştirmemiş veya belirtisiz kalan enfekte kişilerden solunum damlacıklarının atılımını en aza indirerek virüsün yayılmasını azaltmak için kullanılan maskeler standarda göre, küçük, orta ve büyük boy olmak üzere üç şekilde sınıflandırıldı. Standartta maskenin hangi kumaşlardan üretilmesi gerektiği de yer aldı. Buna göre; maske kumaşları sentetik veya doğal liflerden geliştirilecek, dokuma, örme, triko ya da dokusuz tekstil yöntemiyle üretilebilecek. Maskenin sahip olması gereken özellikler de şöyle sıralandı:

Bez Maske Özellikleri

Bileşenlerinde yırtılma, bağlantı noktalarının ayrılma bulunmamalı, nefes alabilir olmalı, uygun şekilde takılabilir ve rahat giyilebilir şekilde tasarlanmalı. Tüm bileşenlerin temizliği ve dezenfeksiyonu evde yapılması kolay olmalı, risk taşımayan malzemeler ile üretilmiş olmalı, tahriş veya olumsuz sağlık etkileri bulunmayan kumaşlardan imal edilmeli, kullanılan kumaş dayanıklı olmalı ve ürünün kullanım ömrü süresince bütünlüğünü korumalı. Kullanıcıyla temas edebilecek kısımlarında kullanıcıyı yaralayabilecek keskin kenarları bulunmamalı.

Bez Maske Tasarımı

Hazırlanan standartla maskenin tasarımı belirlendi. Buna göre yüz maskesi; kullanıcının burun, ağız ve çenesi üzerine sıkı bir şekilde takılabilmesini ve maskenin yan taraflarının yüze tam oturmalı. Ayrıca maskeler, buğu önleyici özelliği olan veya olmayan yüz koruması veya burun köprüsü gibi ilave özelliklerin yanı sıra farklı şekillerde ve yapılarda tasarlanmalı. Standartla, bez maskelerin performansı üç gösterge üzerinden ölçüldü. Göstergeler filtrasyon verimliliği, solununabilirlik ve mikrobiyal yük olarak belirlendi. Bez maske standardında verimlilik oranı en az yüzde 90 ve üzeri olarak açıklandı.

Bez Maske Temizliği

TSE'nin hazırladığı standartla bez maskenin minimum kaç kez yıkanması gerektiği belirlendi. Kolayca takılıp çıkarılabilecek şekilde tasarlanan maskeler; takılma sırasında aşırı sıkma ve rahatsızlığı önlemek için yerinde tutacak kadar güçlü olmalı. Standarda göre; maske, performansını koruyacak şekilde en az 5 yıkama ve kurutma döngüsüne dayanabilmeli.

Bez Maske Paketi

Etiket, ambalajlama ve satış standardına göre bez maskeler; mekanik hasar ve bulaşmayı koruyacak şekilde ambalajlanacak, bu şekilde piyasaya sürülmesi istenen maskelerin işaretleri de şeffaf, görünür ve okunur olacak.

Bez Maske Nasıl Kullanılır

Maskeyi takmak ve çıkarmak için de standart belirlendi. Buna göre; maskeyi takarken ve çıkarırken bulaşmayı önlemek için önce koruyucu eldivenler çıkarılmalı, eller sabun ve suyla yıkanmalı veya dezenfektan ile ovalanmalı. Ardından da maskenin önüne dokunmadan maske çıkarılmalı. Kullanılmaz hale gelen maskeler prosedüre göre; lastik bir torba ile donatılmış bir kapta atılmalı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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