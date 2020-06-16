YİK'de 1915 olayları ile ilgili asılsız iddialara karşı atılacak adımlar ele alındı
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YİK'de 1915 olayları ile ilgili asılsız iddialara karşı atılacak adımlar ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda Türkiye'yi ve Türk milletini karalamak için 1915 olaylarını malzeme olarak kullanan Ermeni lobisinin ve konuyu siyasi hesaplarla istismar eden ülkelerin gerçek dışı iddialarla yaptıkları propagandanın önüne geçecek kapsamlı adımlar ele alındı.

YİK'de 1915 olayları ile ilgili asılsız iddialara karşı atılacak adımlar ele alındı
16.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:26

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda Türkiye'yi ve Türk milletini karalamak için 1915 olaylarını malzeme olarak kullanan Ermeni lobisinin ve konuyu siyasi hesaplarla istismar eden ülkelerin gerçek dışı iddialarla yaptıkları propagandanın önüne geçecek kapsamlı adımlar ele alındı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yaptığı açıklamada, 1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımların masaya yatırıldığını ifade etti. Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilmiştir. 1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımların masaya yatırıldığı toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız, çarpıtılan tarihi olaylar üzerinden ekilmeye çalışılan husumet tohumlarının hakikat toprağında yeşerme imkanı bulamayacağını vurgulamıştır. Toplantıda bütün Osmanlı vatandaşları için zorluk ve acıyla geçen bir dönemin çeşitli odaklar tarafından üretilen yalan ve iftiralarla siyasi hesaplar uğruna kullanılmaya çalışmasının önüne geçecek politikalar üzerinde durulmuştur. Türkiye'yi ve milletimizi karalamak için 1915 olaylarını malzeme olarak kullanan Ermeni lobisinin ve konuyu siyasi hesaplarla istismar eden ülkelerin gerçek dışı iddialarla yaptıkları propagandanın önüne geçecek kapsamlı adımların ele alındığı toplantıda, konunun tarihi ve hukuki boyutlarının ulusal ve uluslararası kamuoyunda gerçekleriyle anlatılmasını sağlayacak projeler ve faaliyetler ele alınmıştır."

(İHA)

Kaynak: İHA

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