Yiğit ve Beril'den 5 türkiye rekoru  
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Yiğit ve Beril'den 5 türkiye rekoru  

TSSF Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 5 Türkiye rekoru kırıldı. Erkeklerde Yiğit Yılmaz 3, kadınlarda Beril Ülker 2 yeni Türkiye rekoruna imza attı.

09.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:00
Yiğit ve Beril'den 5 türkiye rekoru  

Rekortmen sporcular yarışmalarda şampiyonluk kürsüsüne en çok çıkan isimler oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Mersin GHSİM Olimpik Yüzme Havuzu'nda 6-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası rekorlarla taçlandı. 23 spor kulübünden 111'i erkek, 83'ü kadın toplam 194 genç sporcu şampiyonluk kürsüsü için palet vurdu. Suüstü, çift palet, dip, tüp ve bayrak yarışlarında 50 ila 1500 metre mesafede genç A, genç B ve yıldızlar yaş gruplarında kıyasıya mücadeleler yaşandı.

Genç paletlerin şampiyonluk mücadelelerinde Bakırköy Su Sporları Kulübü'nden Yiğit Yılmaz, 100 metre suüstünde 36.11 saniyelik derecesiyle büyükler ve gençlerde 2 yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Yılmaz, 100 metre tüp disiplininde de 34.45 saniyelik derecesiyle Türkiye rekorunu kırmayı başardı. Kadınlarda İTÜ GVO Spor Kulübü'nden Beril Ülker, 200 metre suüstü mücadelesinde rakiplerini geride bırakarak yarışmayı 01.33 dakikada tamamladı. Ülker, bu derecesiyle gençler ve büyüklerde 2 yeni Türkiye rekoruna imza attı.

BERİL ÜLKER 6 KEZ, YİĞİT YILMAZ 4 KEZ ŞAMPİYONLUK KÜRSÜSÜNE ÇIKTI

194 sporcu arasında şampiyonluk madalyasını en çok kazanan isimler yine rekortmen sporcular oldu. Beril Ülker, rekor kırdığı disiplinin yanı sıra 50 ve 100 metre suüstü, 50 metre dip, 50 ve 100 metre çift palette şampiyonluk kürsüsüne toplam 6 kez çıktı. Erkeklerde rekor kıran Yiğit Yılmaz, rekor kırdığı iki yarışmanın yanı sıra 50 metre suüstü ve 50 metre dipte de altın madalyaya imza atarak şampiyonluk kürsüsünde toplam 4 kez yer aldı.

EN BAŞARILI SPOR KULÜPLERİ…

Şampiyonaya katılan spor kulüpleri sıralamasında, aldıkları toplam puanla en başarılı kulüpler de belli oldu. Kadınlarda İTÜ GVO Spor Kulübü sıralamada birinci olurken, Bakırköy Su Sporları Kulübü ikinci, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü üçüncü oldu. Erkeklerde Bahçelievler Belediye Spor Kulübü sıralamada zirvede yer alırken, onu Bakırköy Su Sporları Kulübü takip etti. Üçüncü sırada Şehitkamil Belediye Spor Kulübü yer aldı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, TSSF Paletli Yüzme Teknik Kurul Başkanı Özgür Alemdar ve TSSF Spor Koordinatörü İrfan Kara'nın da hazır bulunduğu dün yapılan kapanış ve ödül töreninde sporculara madalyaları verildi.

TSSF BAŞKANI DOÇ. DR. ŞAHİN ÖZEN: "SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, rekor kıran sporcularla gurur duyduğunu belirterek, "Paletli yüzmede gerek ulusal yarışmalarda, gerekse uluslararası şampiyonluklarda son derece başarılı sonuçlar alıyoruz. Rekor kıran ve madalya alan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Şampiyonaya katılan spor kulüplerimize teşekkür ediyorum. Mersin'de yaptığımız bu başarılı organizasyona büyük destek veren Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Tarakçı ve Mersinli sporseverlere ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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