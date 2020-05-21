HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Yiğit Şengil, Beşiktaş'ta topbaşı yapmaya hazırlanıyor

Bursaspor altyapısında forma giyerken Beşiktaş'la ilgili olarak yaptığı paylaşım nedeniyle kulüple ilişkisi kesilen 16 yaşındaki Yiğit Şengil, Beşiktaş tarafından antrenmana davet edildi.

Yiğit Şengil, Beşiktaş'ta topbaşı yapmaya hazırlanıyor
21.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:10

Bursaspor altyapısında forma giyerken Beşiktaş'la ilgili olarak yaptığı paylaşım nedeniyle kulüple ilişkisi kesilen 16 yaşındaki Yiğit Şengil, Beşiktaş tarafından antrenmana davet edildi. Genç futbolcu, beğenilmesi durumunda kulüp bünyesine dahil edilecek.

Bursaspor forması giyen ve geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından 'Var bir hayalimiz' diyerek Beşiktaş forması paylaşan Yiğit Şengil'in yeşil-beyazlı kulüple ilişiği kesilmişti. Yaşanan olay sonrasında Beşiktaş Yönetimi harekete geçti ve 16 yaşındaki oyuncuyu denemeye almak için çağırdı. Beşiktaş ile antrenmana çıkacak olan genç futbolcu, beğenilmesi durumunda siyah-beyazlı ekipte kalacak. Beşiktaş tarafından arandığını sosyal medyadan duyuran genç oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili futbol camiası, yaşanan olayı herkes biliyor. Yaşımın verdiği heyecanla yaptığım paylaşımın/hatanın buralara kadar geleceğini hiç düşünmemiştim. Öncelikle Bursaspor taraftarlarına ve yönetimine, bu konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum; yapmamam gereken bir paylaşım yaptığımı kabul ediyorum. Ancak bu olay belki de hayallerime attığım ilk adım olacak.

Çocukluğumda gol yediğimiz zaman ağladığım, gol attığımızda ise evi yıktığım, uğruna her şeyi verebileceğim hayalim Beşiktaş. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Beşiktaş taraftarının kısa sürede inanılmaz desteği ile karşılaştım. 16 yaşımda Beşiktaş taraftarı ile tanışmam inanılmaz bir olay olarak beni çok olgunlaştırdı.

Beşiktaş taraftarının çok büyük katkılarıyla dün aldığım telefon ile, Beşiktaş antrenmana çıkmak için beni İstanbul'a davet etti. Hislerim tarifsiz, yoğun duygu yaşıyorum. Şu andan itibaren tek bir dileğim var, bu hikayenin yarım kalmaması. Ben Beşiktaşlıyım." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Spor
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti Spor
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı Spor
İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Spor
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Özür dilemek yetmedi! Cinsel ilişki oyuncaklarına rekor ceza geldi Spor
Özür dilemek yetmedi! Cinsel ilişki oyuncaklarına rekor ceza geldi
Umut Nayir'den şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir Spor
Umut Nayir'den şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi, kozlarını sahada paylaşacak
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi, kozlarını sahada paylaşacak
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud korona nedeniyle işsiz kalınca sokak satıcısı oldu
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud korona nedeniyle işsiz kalınca sokak satıcısı oldu
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Hasan Şaş, 'Yalan haberlere cevabımdır' diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Hasan Şaş, "Yalan haberlere cevabımdır" diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder Zehra Zümrüt Selçuk Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu İlhan Cavcav Hikmet Karaman Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Bursa Bakan Bayram Futbol
Şu an buradasınız: Yiğit Şengil, Beşiktaş'ta topbaşı yapmaya hazırlanıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 13:10:34. #1.15#
title