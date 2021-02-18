Yiğit Oruçoğlu kimdir? Survivor 2021 Yiğit Oruçoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yiğit Oruçoğlu kimdir? Survivor 2021 Yiğit Oruçoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

18.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:25
Yiğit Oruçoğlu kimdir? Survivor 2021 Yiğit Oruçoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Yiğit Oruçoğlu kimdir? Yiğit Oruçoğlu aslen nereli, boyu ve kilosu kaç gibi sorular Survivor izleyicilerinin araştırdığı başlıklardan. Yedek yarışmacılar arasından adaya gelen Survivor Yiğit, izleyicilerin dikkatini kısa sürede çekmeyi başardı. İlk oyununda kazanan isim. Survivor 2021 Yiğit Oruçoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı Yiğit Oruçoğlu, adaya yeni gelen isimlerden. Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim görüyor ve profesyonel olarak yüzme, basketbol sporları ile ilgilendi. Küçük yaşlarda spor ile alakalı olan Survivor Yiğit, yarışmada iddialı isimlerdendir. Yiğit Oruçoğlu boyu kaç?

YİĞİT ORUÇOĞLU KİMDİR?

Yiğit Oruçoğlu, 19 Ocak 2000 tarihinde İstanbul/Kadıköy'de dünyaya geldi. Yiğit Oruçoğlu, aslen anne tarafından Trabzon, baba tarafından ise Erzincanlıdır. Oruçoğlu Doğuş Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyor ve 14 yaşına kadar profesyonel yüzme sporu ile daha sonrasında 5 sene basketbolda birçok müsabakada yer almıştır. Şu an aktif olarak Crossfit sporu ile ilgilenen başarılı sporcu, Survivor'a oldukça kuvvetli bir fizikle geldiğini belirtiyor. Henüz öğrenci olmaktan olan Yiğit Oruçoğlu'nun medeni hali bekardır.

YİĞİT ORUÇOĞLU'NUN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Ünlüler yarışmacıları arasına katılan Yiğit Oruçoğlu'nun boyu ve fiziğiyle dikkat çeken başarılı yarışmacının fiziksel özellikleri merak ediliyor. 1.87 boyunda olan Yiğit Oruçoğlu 84 kilodur.

YİĞİT ORUÇOĞLU'NUN INSTAGRAM ADRESİ

Yiğit Oruçoğlu'nun Instagram adresini merak ediyor. Yiğit Oruçoğlu'nun Instagram adresi :yigitorucoglu'dur.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Onur Akay Acun Ilıcalı Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Cenk Tosun Arda Turan Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yiğit Oruçoğlu kimdir? Survivor 2021 Yiğit Oruçoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 21:25:24. #1.14#
title