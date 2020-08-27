Yiğit Marcus Aral kimdir? Yiğit Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Yiğit Marcus Aral sevgisi kim?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yiğit Marcus Aral kimdir? Yiğit Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Yiğit Marcus Aral sevgisi kim?

Survivor ile adını duyuran Yiğit Marcus Aral, İstanbulludur. Yazılım mühendisi olan Aral, bir dönem modellik yaptı. Birçok ünlü ile yakın arkadaş olan Yiğit Marcus Aral, 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin ile bir birlikteliği bulunuyor.Yiğit Marcus Aral boyu ve kilosu kaç?

Yiğit Marcus Aral kimdir? Yiğit Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Yiğit Marcus Aral sevgisi kim?
27.08.2020 17:59 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:02

Yiğit Marcus Aral, 2018 Survivor'da yer aldı. Eğitimini University Of Miami'de tamamlayan popüler ismin annesi eğitmen olan Nevin Aral'dır. Kendine ait yazılım şirketi bulunuyor. İşte, Yiğit Marcus Aral hayatına dair ayrıntılar...

YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?

Aral, İstanbul'da dünyaya geldi. ABD'de yaşayan Yiğit Marcus Aral, eğitimini University Of Miami'de tamamladı ver ardından 3 yıl daha Miami'de kaldı. Annesi Nevin Aral, İstek Vakfı'nda eğitmenlik yapıyor ve Muğla'da yaşamını sürdürüyor.

Yiğit Marcus Aral kimdir? Yiğit Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Yiğit Marcus Aral sevgisi kim?

Bir dönem Türkiye'de yaşayan Marcus'un asıl mesleği yazılım mühendisliğidir fakat İstanbul'da bir model ajansında 3 yıl çalışmıştır. Modellikte aradığını bulamadığı için kendi işine dönmüştür. 2010 yılında California'ya yerleşen Marcus, kendine ait bir yazılım şirketini yönetiyor.

Yiğit Marcus Aral kimdir? Yiğit Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Yiğit Marcus Aral sevgisi kim?

Yiğit Marcus Aral, 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin ile birlikteliği nedeniyle gündeme geldi.

Yiğit Marcus Aral kimdir? Yiğit Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Yiğit Marcus Aral sevgisi kim?
Yiğit Marcus Aral kimdir? Yiğit Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Yiğit Marcus Aral sevgisi kim?

İlgili Haberler

Hilmi Cem İntepe kimdir? Hilmi Cem İntepe kaç yaşında, nereli?
Hilmi Cem İntepe kimdir? Hilmi Cem İntepe kaç yaşında, nereli?
Jessica May kimdir? Jessica May kaç yaşında, nereli? Jessica May eşi kim?
Jessica May kimdir? Jessica May kaç yaşında, nereli? Jessica May eşi kim?
Ecenaz Üçer kimdir? Ecenaz Üçer kaç yaşında, nereli? Ecenaz Üçer mesleği ne? Ecenaz Üçer Instagram hesabı var mı?
Ecenaz Üçer kimdir? Ecenaz Üçer kaç yaşında, nereli? Ecenaz Üçer mesleği ne? Ecenaz Üçer Instagram hesabı var mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi 3. Sayfa
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Ekonomi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Magazin
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Güncel
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Fox TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal'dan yeni mesaj: Bitti gitti Güncel
Fox TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal'dan yeni mesaj: Bitti gitti
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Eşine 'Dağlık alana gidiyorum' diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Freni patlayan kamyondan yola atlayarak kurtulmaya çalışan kişi, hayatını kaybetti
Freni patlayan kamyondan yola atlayarak kurtulmaya çalışan kişi, hayatını kaybetti
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı
İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgilinin olay günü uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı
Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgilinin olay günü uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı
Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi
Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Bakan Albayrak'ın 'Tehdit edildim' çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı
Bakan Albayrak'ın "Tehdit edildim" çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Faik Öztrak Murat Kurum Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Şevval Sam Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Ateş Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: Yiğit Marcus Aral kimdir? Yiğit Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Yiğit Marcus Aral sevgisi kim? - Miami
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 18:02:35. #1.14#
title