Yiğit Marcus Aral kimdir? Yiğit Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Yiğit Marcus Aral sevgisi kim? Survivor ile adını duyuran Yiğit Marcus Aral, İstanbulludur. Yazılım mühendisi olan Aral, bir dönem modellik yaptı. Birçok ünlü ile yakın arkadaş olan Yiğit Marcus Aral, 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin ile bir birlikteliği bulunuyor.Yiğit Marcus Aral boyu ve kilosu kaç?

Yiğit Marcus Aral, 2018 Survivor'da yer aldı. Eğitimini University Of Miami'de tamamlayan popüler ismin annesi eğitmen olan Nevin Aral'dır. Kendine ait yazılım şirketi bulunuyor. İşte, Yiğit Marcus Aral hayatına dair ayrıntılar... YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR? Aral, İstanbul'da dünyaya geldi. ABD'de yaşayan Yiğit Marcus Aral, eğitimini University Of Miami'de tamamladı ver ardından 3 yıl daha Miami'de kaldı. Annesi Nevin Aral, İstek Vakfı'nda eğitmenlik yapıyor ve Muğla'da yaşamını sürdürüyor. Bir dönem Türkiye'de yaşayan Marcus'un asıl mesleği yazılım mühendisliğidir fakat İstanbul'da bir model ajansında 3 yıl çalışmıştır. Modellikte aradığını bulamadığı için kendi işine dönmüştür. 2010 yılında California'ya yerleşen Marcus, kendine ait bir yazılım şirketini yönetiyor. Yiğit Marcus Aral, 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin ile birlikteliği nedeniyle gündeme geldi.