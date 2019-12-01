Haberler » Spor » Yiğit Kerem'den Portekiz maçında 1 gol, 1 asist - Spor

Yiğit Kerem'den Portekiz maçında 1 gol, 1 asist

Manisa Futbol Kulübünün genç futbolcusu Yiğit Kerem U16 Milli takımıyla çıktığı Portekiz maçında attığı bir gol ve bir asistle göz doldurdu.

01.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:02
Yiğit Kerem'den Portekiz maçında 1 gol, 1 asist

Kulübünün genç futbolcusu Yiğit Kerem U16 Milli takımıyla çıktığı maçında attığı bir gol ve bir asistle göz doldurdu.


U16 Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Hazırlık Turnuvası son maçında Portekiz'i 4-3 mağlup etti. Manisa Futbol Kulübünün genç futbolcusu Yiğit Kerem, 14. dakikada gol perdesini açarken, 1 golün de hazırlayıcısı olarak gelecek için umut verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.