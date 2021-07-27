Yiğit Emre Çeltik, Fortuna Sittard'da
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Yiğit Emre Çeltik, Fortuna Sittard'da

Yiğit Emre Çeltik, Fortuna Sittard'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altınordu, altyapısından yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik'in Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'a transfer olduğunu açıkladı.

Altınordu, altyapısından yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik'in Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'a transfer olduğunu açıkladı.

Son yıllarda yetiştirdiği futbolcularla ve yüzde yüz yerli futbolcu oynatma felsefesiyle dikkatleri çeken Altınordu, altyapısından yetiştirdiği bir futbolcuyu daha Avrupa'ya uğurladı. Kırmızı-lacivertliler, 18 yaşındaki Yiğit Emre Çeltik'in Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'a transfer olduğunu duyurdu.

Genç futbolcunun transferi hakkında sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Altınordu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir Altınordu FK futbolcusu daha ülkemiz için gurur verici bir yolculuğa çıkıyor! 8 yıldır Altınordu'da top koşturan, futbol ve yaşam eğitimini kulübümüzde alan Yiğit Emre Çeltik Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer oldu. Başarılar Yiğit Emre!" - İZMİR

Yiğit Emre Çeltik, Fortuna Sittard'da
Yiğit Emre Çeltik, Fortuna Sittard'da
Yiğit Emre Çeltik, Fortuna Sittard'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yiğit Emre Çeltik, Fortuna Sittard'da - Haberler Spor
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