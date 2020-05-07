Yiğit'e çok sevdiği polislerden doğum günü sürprizi

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Yiğit Çalış'a, 11'inci yaş gününde çok sevdiği polis memurları doğum günü sürprizi yaptı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Yiğit Çalış'a, 11'inci yaş gününde çok sevdiği polis memurları doğum günü sürprizi yaptı. Dışarıdan anonsla Yiğit'in doğum gününü kutlayan ekipler, pasta ve hediyelerle eve ziyaret gerçekleştirdi.

Menteşe'nin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Yiğit Çalış, 11'inci yaş gününü çok sevdiği polis memurlarıyla kutlamak istediğini, annesi Derya Çalış'a söyledi. Çalış'ın emniyet müdürlüğüne oğlunun isteğini iletmesiyle polis memurları harekete geçti. Trafik Haftası dolayısıyla polisler, Yiğit Çalış'ın evinin önünden anons geçip, 'Doğum günün kutlu olsun Yiğit' dedi. Ardından evin önüne gelip, getirdikleri pastayı uzatan ekipler, Yiğit Çalış'ın doğum gününü kutladı. Muğla Trafik Şube Müdürü Raşit Tosun tarafından gönderilen sürpriz hediye de küçük çocuğa verildi. Anne Derya Çalış, "Bu özel günümüzde bizi kırmayıp yanımızda olan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekibine teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA