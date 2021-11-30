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Yiğit Çakır, şampiyonluğa kulaç attı

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Yiğit Çakır, şampiyonluğa kulaç attı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yüzme sporcusu Yiğit Çakır, Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yüzme sporcusu Yiğit Çakır, Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcularından Yiğit Çakır, 27-28 Kasım 2021 tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Açık Yaş Seviye Tespit müsabakalarına katıldı.

Çakır, 800 metre serbest stilde 13 yaş barajını geçerek, İstanbul'da yapılacak olan Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - KAYSERİ

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