Yiğit Bulut kimdir? Yiğit Bulut koronavirüs mü oldu? Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli?
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Yiğit Bulut kimdir? Yiğit Bulut koronavirüs mü oldu? Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli?

04.11.2020 13:30 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:34
Yiğit Bulut kimdir? Yiğit Bulut koronavirüs mü oldu? Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Peki, Yiğit Bulut koronavirüs mü oldu? Yiğit Bulut kimdir? Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut da koronavirüse yakalandığı iddiası sosal medyada gündem oldu.Yiğit Bulut kimdir? Yiğit Bulut koronavirüs mü oldu? Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli?

YİĞİT BULUT KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1972

Kaç yaşında: 48yaşında

Nereli: Keşan,

Yiğit Bulut (d. 1972; Keşan, Edirne); Türk finans analisti, köşe yazarı, sunucu ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanı. 2009-2012 dönemleri arasında Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yapmıştır. Temmuz 2013'te başbakanlık başdanışmanlığına atanmıştır. Yiğit Bulut 30 Ağustos 2014 tarihinde cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına getirilmiştir.

ERKEN YAŞAMI VE KARİYERİ

Babası Adalet Partisi'nden 1977 yılında Edirne milletvekili seçilen Mustafa Bulut'tur. Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümü mezunudur. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Aynı zamanda Aydın Doğan'ın bacanağı olan eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek'in kızı, Kanal D spikerlerinden Şule Zeybek ile evli iken 2010 yılında boşanmıştır.

MESLEK YAŞAMI

Yiğit Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve m"aliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Son olarak 2010'da getirildiği Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevine, 3 Ocak 2012 tarihinde Ciner Medya Grubu tarafından son verildi. Bununla birlikte Gazete Habertürk'teki köşesinden yayınladığı yazıları da sona ermiş oldu. Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 24 kanalının genel yayın yönetmenliğine getirildi. Ayrıca Star gazetesinde yazmaya başladı. 2009'da Habertürk TV'de başlattığı Sansürsüz adlı tartışma programını, 24 TV'de sundu. 2013 yılının temmuz ayında başbakanlık başdanışmanı olarak atandı. 30 Ağustos 2014'te ise yeni bir kararname ile cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı.

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