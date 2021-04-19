Yiğit Aslan, şampiyonluk serisine devam ediyor

Ukrayna'da düzenlenen Multinationals Gençler Yüzme Şampiyonasında Ülkemizi temsil eden Kayseri TOHM Sporcumuz Yiğit Aslan 400m serbest kategorisinde 03.51.44 derecesiyle 1. oldu.

Ukrayna'da düzenlenen Multinationals Gençler Yüzme Şampiyonasında Ülkemizi temsil eden Kayseri TOHM Sporcumuz Yiğit Aslan 400m serbest kategorisinde 03.51.44 derecesiyle 1. oldu.

Multinationals Gençler Yüzme Şampiyonası 17 - 18 Nisan 2021 tarihleri arasında Ukrayna'da yapıldı.

Şampiyonada Yüzme Milli Takımımız 4x200m serbest bayrak yarışında 7.34.82 derecesi ile takım halinde 1. olurken, 4x100m serbest bayrak yarışında 3.25.65 derecesi ile takım halinde 2. oldu. Şampiyonaya Ülkemizi temsilen katılan Kayseri TOHM sporcusu Yiğit Aslan 400m serbest kategorisinde 03.51.44 derecesi ile 1. olarak şampiyonluk serisine devam etti. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Kayseri TOHM Sporcumuz Yiğit Aslan'ı ve Yüzme Milli Takımımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı