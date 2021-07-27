Yiğit Aslan kimdir? Yiğit Aslan kimdir? Yüz sporcusu Yiğit Aslan kimdir?
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Yiğit Aslan kimdir? Yiğit Aslan kimdir? Yüz sporcusu Yiğit Aslan kimdir?

Yiğit Aslan kimdir? Yiğit Aslan kimdir? Yüz sporcusu Yiğit Aslan kimdir?
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Bir alışveriş merkezindeki yüzme kursu afişinden etkilenerek 10 yaşında bu spora başlayan Yiğit Aslan, 38 Türkiye rekoru kırarak adından söz ettirmeyi başardı.Yiğit Aslan kimdir?

Türkiye'nin geleceğinin sporcularının yetiştirildiği Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesinde düzenlenen seçmelerde İtalyan antrenör Corrado Rosso tarafından keşfedilen Yiğit Aslan, son 5 yılda Türkiye rekorları kırıp, uluslararası organizasyonlarda çok sayıda madalya kazandı. Yiğit Aslan kimdir?

YİĞİT ASLAN KİMDİR?

Yiğit Aslan, ilk olarak İtalya'nın Milano kentinde 2016 yılında katıldığı yarışta 13 yaş kategorisi 200 metre serbestte 2.01.97'lik derecesiyle eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun 26 yıllık rekorunu kırarak dikkatleri üzerine çekti.

İstanbul'da 2017 yılında düzenlenen yarışmada 14 yaş uzun kulvar 400 metre serbestte 4.04.11'lik derecesiyle yeni bir rekora imza atan genç sporcu, daha sonra sırasıyla 2019'da Edirne'de 15-16 yaş uzun kulvar 1500 metre serbestte 15.36.20, aynı yıl Bakü'de 15-16/17-18 yaş 400 metre serbestte 3.53.96 ve 2020'de yine Edirne'de düzenlenen 17-18 yaş uzun kulvar 1500 metre yarışında 15.19.00'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

2020 yılının sonunda İstanbul'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ile Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nı da boş geçmeyen Yiğit Aslan, 800 metre serbest yarışında 07.47.38'lik derecesiyle 17-18 yaşın yanı sıra artı 19 yaş kategorisinde Türkiye rekoruna imza attı.

Yiğit Aslan, ayrıca aynı şampiyonada bin 500 metre serbestte 14.44.03'lük derecesiyle 17-18 yaş ve artı 19 yaş, 400 metre serbestte ise 03.52.43'lük derecesiyle yine 17-18 yaş kategorilerinde rekor kırdı.

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