Yiğit Arslan, Galatasaray'da

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Yiğit Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yiğit Arslan, Galatasaray'da

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Yiğit Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, geçen sezon TOFAŞ forması giyen Yiğit Arslan ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyun kurucu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
TOFAŞ altyapısından yetişen Yiğit Arslan, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda da yer alıyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA
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