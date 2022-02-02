Yığılcaspor 4 futbolcuyu transfer etti

DÜZCE (AA) - Düzce Süper Amatör A Grubu'nda mücadele eden Yığılcaspor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Yığılcaspor, Aydınpınarspor'dan Oğuz ve Ogün Kaba kardeşler, Bolu Taşkestispor'dan Önder Kaya ve Çamlıspor'dan Mert Aksu'yu transfer etti.

Yığılca Belediyesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Uğurcan Çamlı, "Belediye Başkanımız Rasim Çam'a teşekkür ediyorum. Sezon başından bu yana bizleri hiç yalnız bırakmadı. Maddi ve manevi destekleriyle takımına sahip çıktı. Transferler ve takımımızdaki hakkı büyük. Bizler de ligdeki mücadelemizi yeni transferlerimizle sürdüreceğiz." dedi.

Başkan Çam ise takımdan beklentinin büyük olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Mücadelenizi saygı çerçevesinde yapın. Sporcuya, Yığılcaspor'a yakışır şekilde hareket edeceğinizden şüphem yok. Ben de Yığılcaspor'un eski başkanlarındanım. Ne gibi zorluklar çektiğinizi, imkansızlıklarınızı en iyi bilenlerdenim. Elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."