Yığılca yolunda çalışmalar başladı Düzce'nin Yığılca ilçesinden il merkezine ulaşımı sağlaması hedeflenen yeni kara yolunda çalışmalar devam ediyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinden il merkezine ulaşımı sağlaması hedeflenen yeni kara yolunda çalışmalar devam ediyor.

Yığılca yolundaki çalışmaları yerinde inceleyen Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam ve Yığılca İl Genel Meclisi üyeleri Hüseyin Yılgın ve Ramazan Muhterem Baltacı yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yığılca-Düzce kara yolunda çalışmaların tekrar başlaması için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Yığılca yolunun durumu ile ilgili olarak görüşmeler yaptıklarını ve sonuç aldıklarını kaydeden Çam, "Uzun zamandır çalışma olmayan yolumuzda artık çalışmalara başlandı. Yıllardır gündemde olan Yığılca yolunda çalışmalar başladı. Yığılca halkının beklentilerine cevap vermek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Altyapı dahil viyadüklere kadar tamamının bitirilmesi için ödenek çıkarıldığı tarafımıza iletildi. Yığılcalı vatandaşlarımızın hiçbir şekilde rahatsızlık duymadan bu yolun takipçisi olacağımızı, viyadükler dahil tamamının takipçisi olacağımın bilinmesini isterim. Diğer siyasi partilerle hiçbir sıkıntımız yok. Çalışmaları hep beraber yürütüyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yoldaki çalışmaların en kısa sürede bitirilip halkımızın hizmetine sunulacağını gönül rahatlığı ile söylüyorum." ifadesini kullandı.

Yılgın da pandemi sürecinde biraz ödenek sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Önceki dönem ihalesini yaptığımız yolumuzun pandemi sürecinde biraz ödenek sıkıntısı oldu. Şu an itibari ile ödenek sıkıntısını atlattık. Tüm halkımıza hayırlı olsun emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Baltacı ise tam kadro olarak yolda çalışmaların başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yığılca yolumuz ile ilgili olarak şantiye ziyareti gerçekleştirdik. Çalışmaları yerinde inceledik. Araç ve gereçleri ile nasip olursa tam kadro olarak işbaşı yapılıyor. Bu vesile ile halkımıza hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum."

Kaynak: AA