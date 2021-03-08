Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
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Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

08.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:10
Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Etkinlik kapsamında kadın personele çeşitli hediyeler ve gül takdimi yapıldı.

Yığılca Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlar iş hayatında yanımızda yer alıyorlar. Hatta bizden bir adım daha öndeler. Çünkü kadın eli değen her şey daha güzel oluyor. Burada da örneklerini gördük. Bir kez daha bütün kadınların gününü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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