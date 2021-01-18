Yığılca Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine Serhat Dursun atandı

Yığılca Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine Serhat Dursun atandı.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Aksu şefi iken yapılan atamalar sonrası Yığılca Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine Serhat Dursun atandı.

Yığılca Orman İşletme Müdür Yardımcısı Hülya Birtürk'ün Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğüne atanmasının ardından bu göreve Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Aksu şefi Serhat Dursun getirildi.

2010 yılında Tokat'ın Erbaa ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünde işletme şefi olarak göreve başlayan Dursun, 9 yıl şeflik yaptı.

Ardından 2019 yılında Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Aksu şefliğine atanan Serhat Dursun burada yaklaşık 2 yıl görevde bulundu.

Yapılan son atamalar ile Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcılığına atanan Dursun, evli ve iki çocuk babası.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan