Yığılca ilçesine giriş ve çıkışlar sınırlandırılacak DÜZCE Valiliği tarafından alınan kararla, Yığılca ilçesine giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılacak, Cumayeri, Gölyaka, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde kurulan pazarlar 15 gün süreyle kapatılacak.

DÜZCE Valiliği tarafından alınan kararla, Yığılca ilçesine giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılacak, Cumayeri, Gölyaka, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde kurulan pazarlar 15 gün süreyle kapatılacak.

Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında bugün valiliğin toplantı salonunda yapıldı. Koranavirüs salgının yayılmasını önlemek için Yığılca ilçesine bugün saat 24.00'ten itibaren giriş ve çıkışların 15 gün süreyle sınırlandırılmasına karar verildi. Belgelerini ibraz eden çalışan ve iş yeri sahiplerinin ilçeye gidiş gelişine izin verilecek.Öte yandan Cumayeri, Gölyaka, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde kurulan tüm pazarlar 15 gün süre ile kapatılacak. Ayrıca, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar haricinde 15 gün süreyle yaylalara gidiş-gelişlerin ve yaylalarda ikametin durdurulmasına da karar verildi.

Kaynak: DHA