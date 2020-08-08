Yığılca İlçe Müftüsü Ömer Aydın göreve başladı Yığılca Müftülüğüne atanan Ömer Aydın, görevine başladı.

Yığılca Müftülüğüne atanan Ömer Aydın, görevine başladı.

Makamında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul eden Müftü Aydın, vatandaşların ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri için gayret göstereceklerini belirtti.

Yığılca'nın güzel bir ilçe olduğunu vurgulayan Aydın, "Türkiye'nin dört bir yanı, ayrı bir güzel. Yığılca şirin bir ilçemiz, halkımız da çok bilinçli. İnşallah hep beraber, hayırlı işler yapacağız. Bizi bu göreve layık gören büyüklerimize, teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Müftü Aydın, hayırlı olsun ziyaretlerinin ardından ilçedeki tüm köyleri gezerek, incelemelerde bulunacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA