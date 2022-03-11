Yığılca'dan kısa kısa

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan işletme şefliklerinde iş güvenliği tatbikatı gerçekleştirildi.

Karakaş Orman İşletme Şefliği Bakım Bölgesi ve Boğabeli İşletme Şefliği Kemer Deposunda Bolu Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk başkanlığında gerçekleşen tatbikata, iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında iş güvenliği kuralları, kişisel koruyucu donanım kullanımının gerekliliği, güvenli ağaç kesme ve boylama teknikleri, standardizasyon, piyasa talepleri ve müşteri istekleri, uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi konuları uygulamalı olarak anlatıldı.

Yığılca Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulu yapıldı

Yığılca Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulunda Ali Kaya başkan seçildi.

Yığılca Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen olağan genel kurula, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, Başkan Yardımcısı Bülent Keser, Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz, Düzce Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Atilla Şişman, Elektrikçiler Odası Başkanı Serhat Geçtim, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Vildan Şamandar ve Yığılca esnafı katıldı.

Olağan genel kurulda konuşan mevcut başkan Salih Keleş, üyelere teşekkür ederek tekrar aday olmadığını belirterek, " 4 dönemdir oda başkanlığı yaptım. Tekrar aday olmayacağım. Tüm üyelere destekleri için teşekkür ederim." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimlerde Ali Kaya başkan seçildi.