Yığılca'dan kısa kısa

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Kaymakamlıkça başlatılan proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere soba dağıtımı yapıldı.

Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt'un talimatıyla başlatılan proje çerçevesinde 33 ailenin soba ihtiyacı karşılandı.

Yığılca'ya bağlı 39 köy ve 4 mahallenin muhtarlarıyla koordineli şekilde yapılan incelemeler sonrası ihtiyaç sahibi 33 aile tespit edildi.

Ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından sobaları dağıtıldı.

Yığılca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın her bir ferdinin geceleri daha sıcak bir yuvada, daha sağlıklı bir ortamda uyumaları için gayret gösteriyoruz. Muhtarlarımızın bildirimi üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın görevlileri tarafından tespiti yapılan ihtiyaç sahibi 33 haneye soba dağıtımı gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Yığılca'da yatılı Kur'an kursu açılacak

AK Parti Yığılca İlçe Başkanı Dursun Albayrak, ilçede yatılı Kur'an kursu olarak hizmet vermesi beklenen 5 katlı atıl binanın restore edileceğini bildirdi.

Binada tadilat gerektiğini belirten Albayrak, "Konuyu ilçe müftümüzle görüştük. Bizler de elimizden geleni yaparak burada yatılı bir Kuran kursu açmayı hedefliyoruz. Biz sadece vesile olmaya gayret göstereceğiz. Arkamızdan gelen neslin burada eğitim görmelerine katkıda bulunabilirsek ne mutlu bizlere. İl Genel Meclisi üyemiz Hüseyin Yılgın ile ilçe müftümüzü ziyaret ederek binanın durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kısa zamanda iyi sonuçlar elde edeceğiz." diye konuştu.

Yeni proje kapsamında 5 katlı binanın güçlendirilerek 2 katının yıkılması ve 3 kat olarak hizmete geçmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan