Yığılca'dan kısa kısa

Düzce İl Genel Meclisi üyeleri Yığılca ilçesini ziyaret etti.

Meclis üyeleri İsmail Arsal, Engin Özensel, Murat Çağlar, Ömer Yaman, Nazmi Çakıroğlu, ilçenin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sarıkaya Mağarasını gezdi.

Yığılca ilçesinin turizm faaliyetlerini değerlendiren üyeler, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ı da makamında ziyaret etti.

BALKÖY Genel Kurulu yapıldı

Yığılca Bal Arısı, Ana Arısı, Damızlık Arı, Arı Ürünleri ve Tarım Ürünleri Üretimi ve Pazarlama Kooperatifi (BALKÖY) olağan genel kurulu yapıldı.

Yığılca Belediyesi toplantı salonunda üyelerin katılımıyla yapılan genel kurulda 2018 yılı değerlendirmesi yapıldı.

Kooperatif Başkanı Said Cesur, konuşmasında, 2018 yılı ağustos ayından itibaren 60 kovan olan arı sayısını 110'a çıkardıklarını belirtti.

2019 yılında 450 kilo Orman Gülü balı hasadı yaptıklarını aktaran Cesur, şunları kaydetti:

"Bu yıl mevsim şartlarının elverişsiz olmasından dolayı kestane balı üretimi gerçekleştiremedik. 2019 üretim sezonu boyunca tarım danışmanımızın nezaretinde arı kolonilerimizin bakımı gerçekleştirildi. Kooperatifimizin kısıtlı imkanlarıyla bu önemli görevi ifa etmeye gayret ediyoruz. Tüm ortaklarımızın bu işi sahiplenmesi gerekiyor. İlçemize dışarıdan arı girişlerini Yığılca Arı ırkını koruyabilmek adına engellememiz gerekiyor."

Kaynak: AA