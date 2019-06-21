Yığılca'daki su sorunu
Yığılca ilçesinde yaşanan su sorununun kaymakamlık binasında köy halkı ile yapılan toplantı sonrasında çözüldüğü bildirildi.
Yığılca ilçesinde yaşanan su sorununun kaymakamlık binasında köy halkı ile yapılan toplantı sonrasında çözüldüğü bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Yığılca ilçesi Traşlar köyünde, köy evlerinden bazılarına su verilmemesi sonrası köyde olay çıkmaması için kolluk kuvvetlerinin bölgeye gönderildiği, ardından köyde başlayan tartışmanın ilçe merkezine taşındığı ifade edildi.
Kaymakamlık toplantı salonunda köy halkı ile yapılan toplantı sonucunda sorunun çözüldüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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