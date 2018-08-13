Yığılca'da Patpat ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarım aracı patpat ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarım aracı patpat ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kazım Sayın idaresindeki plakasız motosiklet, Orhangazi Mahallesi'nde karşı yönden gelen Sezgin Şimsek yönetimindeki patpatla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araç sürücüsü yola savrularak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.