Yığılca'da orman emvali ihalesinde 2 milyon 200 bin liralık satış yapıldı

31.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:20

Yığılca ilçesinde İlçe Orman İşletme Müdürlüğünce yılın ilk orman emvali ihalesi yapıldı.

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünün orman emvali açık artırmalı satış ihalesi, Müdürlük İhale Salonu'nda gerçekleştirildi. 5 Bin 68 metreküplük kayın, göknar, çam ve gürgen tomruk ihalesi kapsamında yaklaşık 2 milyon 200 bin liralık satış yapıldı.

Satışa çıkarılan orman ürünlerinden birinci sınıf meşe tomruğun metreküpü 2 bin 400 lira, ikinci sınıf tomruğun metreküpü 997 lira, üçüncü sınıf tomruğun metreküpü 439 lira ortalama fiyat ile satıldı.

İhale sonunda emvallerinin tamamı satılarak 2 milyon 200 bin liralık gelir elde edildi.

Yığılca Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce, ihaleye katılım sağlayan firmalara teşekkür ederek, "İşletmemiz bünyesinde üretimi yapılan orman emvallerinin 2020 yılı olarak ilk ihalesini gerçekleştirdik. İhalemize rekor katılım sağlandı. Orman emvalleri yoğun taleple alıcılarını buldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA