Yığılca'da muhtarlara "kadına yönelik şiddetin önlenmesi" konusunda eğitim semineri verildi

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme Merkezi (ŞÖNİM), Yığılca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Yığılca İlçe Emniyet Amirliğince tüm köy ve mahalle muhtarlarına yönelik "kadına yönelik şiddetin önlenmesi" konusunda eğitim semineri düzenlendi.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme Merkezi (ŞÖNİM), Yığılca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Yığılca İlçe Emniyet Amirliğince tüm köy ve mahalle muhtarlarına yönelik "kadına yönelik şiddetin önlenmesi" konusunda eğitim semineri düzenlendi.

Yığılca İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ŞÖNİM sosyoloğu Emine Barış, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, kadına yönelik şiddetin boyutları ve türleri, şiddetin doğurduğu sonuçlar, şiddet gören kadının başvurabileceği kurum ve kuruluşlar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadına yönelik yapılan çalışmalar ile muhtarlıkların üzerine düşen görevler hakkında bilgiler verdi.

ŞÖNİM Müdürü Hülya Temiz ise merkezin çalışmaları hakkında muhtarları bilgilendirdi.

Yığılca Emniyet Amirliği Komiser Yardımcısı Abdürrahim Yüksek de İçişleri Bakanlığı KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgi verip broşür dağıtarak, "Kadınlarımıza yönelik şiddetin önlemesi konusunda KADES uygulaması ile İçişleri Bakanlığımız şiddet olaylarına kolluk kuvvetleri vasıtasıyla anında müdahale edilmesine olanak sağlamıştır. Şiddet mağduru kadınlarımız bu uygulamanın yanı sıra Alo 155, 156, 112 ve 183 çağrı hatları ile Kaymakamlık, Aile Mahkemeleri, Cumhuriyet Savcılığı, Baroların Kadın Danışma Merkezleri Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarına da başvuru yapabilmektedirler." diye konuştu.

Seminerde konuşma yapan Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Said Cesur da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüyle koordinasyon halinde çalıştıklarını anlatarak, "Şiddet mağduru olan kadınlarımızın ve çocuklarımızla ilgili gerek acil barınma, gerek acil nakdi destek vb. yardımlar konusunda Sayın Kaymakamımızın başkanlığında gereken tüm önlemler 3294 sayılı kanun kapsamında alınmaktadır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan