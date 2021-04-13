Yığılca'da köy yollarının kar nedeniyle kapanmaması için çalışma yürütülüyor
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Yığılca'da köy yollarının kar nedeniyle kapanmaması için çalışma yürütülüyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel
Yığılca'da köy yollarının kar nedeniyle kapanmaması için çalışma yürütülüyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kar nedeniyle kapanan köy yolları, İlçe Özel İdare ekiplerince açılıyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kar nedeniyle kapanan köy yolları, İlçe Özel İdare ekiplerince açılıyor.

Köy muhtarları da ekiplere yardımcı olmak amacıyla kendi imkanlarıyla çalışmalara destek veriyor.

Naşlar köyü muhtarı Hüseyin Dağdelen, acil bir olayda vatandaşların mağdur olmaması için köy içi ulaşımı her zaman açık tutmaya çalıştıklarını söyledi.

İlçe Özel İdaresi'ne kolaylık sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Dağdelen, canla başla çalışan ekiplere teşekkür etti.

Tıraşlar köyü muhtarı Karahan Uğurlu da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını belirterek, 4 kişilik aileye 10 gün yeterli olacak şekilde yardım kolisi verdiklerini kaydetti.

Ramazanın gelmesiyle yardımların artırıldığını belirten Uğurlu, "İhtiyaç sahiplerimizi bildiğimiz için kendi bütçelerimizle gönüllerini kırmadan gereken yardımları yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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