Yığılca'da köy yollarında çalışmalar sürüyor Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı köy yollarında genişletme ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı köy yollarında genişletme ve bakım çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Yığılca İlçe Başkanı Dursun Albayrak, yoğun bir tempoyla çalışma yürütüldüğünü belirterek, imkanlar doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yığılca Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdare ekiplerince hummalı bir çalışma yapıldığını aktaran Albayrak, "Köy muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize aktarılan hizmeti, tüm köylerimize eşit bir şekilde ulaştırmaya devam ediyoruz. Aciliyeti olan köyler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Yığılca Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdare ekiplerimizle yol genişletme ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA