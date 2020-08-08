Yığılca'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
DÜZCE (AA) Düzce'nin Yığılca ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan denetimler sürüyor.
08.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:26
DÜZCE (AA) Düzce'nin Yığılca ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan denetimler sürüyor.
Denetimlere, Yığılca Kaymakam Vekili Ayhan Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı Rasim Çam, emniyet, jandarma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri katıldı.
Kaymakam Kalaycıoğlu, yaptığı açıklamada, son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dikkat çekerek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: AA