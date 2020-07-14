Yığılca'da kooperatifler sorunlarını aktardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yığılca'da kooperatifler sorunlarını aktardı

Bolu Orman İşletme Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarımsal kalkındırma kooperatifleri ile bir araya geldi.

Yığılca'da kooperatifler sorunlarını aktardı
14.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:16

Bolu Orman İşletme Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarımsal kalkındırma kooperatifleri ile bir araya geldi.

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Bolu Orman İşletme Bölge Müdürü Bıyıklı, kooperatiflerin sorunlarını paylaşmak ve çözüm üretmek adına yeni bir yapılanmaya gidildiğini belirtti.

Toplantı ile kooperatiflerin karşılaştıkları problemleri doğrudan aktarmasını istediklerini kaydeden Bıyıklı, 2020 yılı üretim sezonun devam ettiğini belirterek, orman köylülerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Toplantıda söz alan kooperatif temsilcileri ise başta vahidi satışlar ve dikili satışlar ile ilgili sıkıntılarını dile getirdi.

Toplantıya, Bolu Orman İşletme Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Yığılca Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce ve Müdür Yardımcısı Hülya Birtürk ile Bolu Üstbirlik Başkanı İdris Şener katıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 3. Sayfa
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü Güncel
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş 3. Sayfa
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi Güncel
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı Magazin
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı
Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı
Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
İBB Kanal İstanbul planlarına itiraz etti! İmamoğlu dilekçeyi bizzat teslim etti
İBB Kanal İstanbul planlarına itiraz etti! İmamoğlu dilekçeyi bizzat teslim etti
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Celal Adan Mustafa Şentop Erol Katırcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Hande Yener Aybüke Pusat Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ali Palabıyık Serdar Gürler
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: Yığılca'da kooperatifler sorunlarını aktardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 15:20:16. #1.15#
title