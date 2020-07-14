Yığılca'da kooperatifler sorunlarını aktardı Bolu Orman İşletme Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarımsal kalkındırma kooperatifleri ile bir araya geldi.

Bolu Orman İşletme Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarımsal kalkındırma kooperatifleri ile bir araya geldi.

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Bolu Orman İşletme Bölge Müdürü Bıyıklı, kooperatiflerin sorunlarını paylaşmak ve çözüm üretmek adına yeni bir yapılanmaya gidildiğini belirtti.

Toplantı ile kooperatiflerin karşılaştıkları problemleri doğrudan aktarmasını istediklerini kaydeden Bıyıklı, 2020 yılı üretim sezonun devam ettiğini belirterek, orman köylülerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Toplantıda söz alan kooperatif temsilcileri ise başta vahidi satışlar ve dikili satışlar ile ilgili sıkıntılarını dile getirdi.

Toplantıya, Bolu Orman İşletme Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Yığılca Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce ve Müdür Yardımcısı Hülya Birtürk ile Bolu Üstbirlik Başkanı İdris Şener katıldı.

Kaynak: AA