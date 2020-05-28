Yığılca'da kapalı pazar yeri cuma namazı için hazırlanıyor
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kapalı pazar yeri uzun bir aradan sonra kılınacak ilk cuma namazına hazırlanıyor.
28.05.2020 18:05 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:04
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kapalı pazar yeri uzun bir aradan sonra kılınacak ilk cuma namazına hazırlanıyor.
Yığılca Belediyesi ekipleri tarafından kapalı pazar yerinin bulunduğu alanda temizleme çalışması yapılıyor.
Yığılca Kaymakamlığı'nda yapılan toplantıda camilerin ne zaman ibadete açılacağı konusu görüşüldü.
29 Mayıs Cuma günü kılınacak cuma namazının Yığılca merkez için kapalı pazar yerinde kılınması kararı alındı.
İlçeye bağlı köylerde ise cuma namazının cami bahçelerinde kılınacağı öğrenildi.
Vakit namazlarından öğle ve ikindi namazlarının hava şartları müsaade ederse bahçelerde etmez ise camilerin içinde sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınacağı ifade edildi.
Kaynak: AA