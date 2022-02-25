Yığılca'da heyelan nedeniyle zarar gören su hattı onarıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde heyelan nedeniyle zarar gören su hattını onarım çalışması tamamlandı.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, özveriyle çalışan ekiplere teşekkür ederek, "Vatandaşın mağdur olmaması için tüm birimlerimizle elimizden geleni yaptık." dedi.

İlçede kar sularının ve yağmurun da etkisiyle heyelanlar meydana geldiğini dile getiren Çam, "Merkeze akan suyumuzun Çukurören bölgesinde borular tamamen kullanılmaz hale geldi. Basınçtan dolayı çok sıkıntı yaşadık fakat ekiplerimizin gece gündüz demeden çalışmaları neticesinde tekrar suyu aktif hale getirdik. Yağmur, çamur demeden çalıştılar. Vatandaşımıza kısa süreli istenmeyen mağduriyet yaşattığımız için üzgünüm. Ancak bizden kaynaklı sorun değil. Yaşanan doğal afetler bu tür sıkıntıları meydana çıkarabiliyor. Acil suya ihtiyacı olan vatandaşlarımıza itfaiyelerimizle su taşıdık. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için buradayız. Tüm ekiplerimizle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.