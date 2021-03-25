Yığılca'da hayvanlarına yem ulaştıramayan besiciye ekipler yardım etti

Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan yağışların ardından Melen Çayı'nın debisi yükselmesi nedeniyle çiftliğindeki hayvanlarına yem ulaştıramayan besiciye İlçe Özel İdaresi ekipleri yardım etti.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan yağışların ardından Melen Çayı'nın debisi yükselmesi nedeniyle çiftliğindeki hayvanlarına yem ulaştıramayan besiciye İlçe Özel İdaresi ekipleri yardım etti.

Güney köyünde besici Engin Tok, büyükbaş hayvanları için aldığı yemleri Melen Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle aracıyla karşı yöne geçiremedi.

Tok'un durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle yem ve saman çuvallarını çiftliğe taşıdı.

Ekiplerin desteklerinden dolayı teşekkür eden Tok, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Suların yükselmesiyle karşıya geçemedik. Hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılamak için yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan