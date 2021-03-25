Yığılca'da hayvanlarına yem ulaştıramayan besiciye ekipler yardım etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yığılca'da hayvanlarına yem ulaştıramayan besiciye ekipler yardım etti

25.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:47
Yığılca'da hayvanlarına yem ulaştıramayan besiciye ekipler yardım etti

Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan yağışların ardından Melen Çayı'nın debisi yükselmesi nedeniyle çiftliğindeki hayvanlarına yem ulaştıramayan besiciye İlçe Özel İdaresi ekipleri yardım etti.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan yağışların ardından Melen Çayı'nın debisi yükselmesi nedeniyle çiftliğindeki hayvanlarına yem ulaştıramayan besiciye İlçe Özel İdaresi ekipleri yardım etti.

Güney köyünde besici Engin Tok, büyükbaş hayvanları için aldığı yemleri Melen Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle aracıyla karşı yöne geçiremedi.

Tok'un durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle yem ve saman çuvallarını çiftliğe taşıdı.

Ekiplerin desteklerinden dolayı teşekkür eden Tok, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Suların yükselmesiyle karşıya geçemedik. Hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılamak için yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Ömer Çelik İhsan Yavuz Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Jason Statham Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yığılca'da hayvanlarına yem ulaştıramayan besiciye ekipler yardım etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:48:00. #1.14#
title