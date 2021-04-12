Yığılca'da hayvan aşılama çalışmaları devam ediyor
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Yığılca'da hayvan aşılama çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel
Yığılca'da hayvan aşılama çalışmaları devam ediyor

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki büyükbaş hayvan, kedi ve köpeklere yönelik aşılama çalışmaları sürüyor.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki büyükbaş hayvan, kedi ve köpeklere yönelik aşılama çalışmaları sürüyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, sağlığa ve hayvan refahına açık tehdit oluşturan 200'den fazla zoonoz hastalığın varlığına dikkat çekilerek, "Bu kapsamda ilçemizde büyükbaş hayvanlara şap, sığırların nodüler ekzantemi (LSD) ve brusella, kedi ve köpeklerde ise kuduz hastalıklarının önlenmesi amacıyla aşılama çalışmaları yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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