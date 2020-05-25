Yığılca'da ev yangını Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde hasar meydana geldi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ahmetçiler Mahallesi'ndeki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Yığılca Belediyesi itfaiye ekipleri ile Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA