Yığılca'da cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı Düzce'nin Yığılca ilçesinde cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı.

Yığılca Belediyesi ekiplerince dezenfekte çalışmaları tamamlanan ve cuma namazı için hazırlanan kapalı pazar yerinde uzun bir aradan sonra cuma namazı eda edildi.

Yığılca Emniyet Amirliği ekiplerince kapalı pazar yerinin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Kapalı pazar yerine gelen vatandaşlar seccadelerini sosyal mesafe kurallarına uyarak yere serdi.

Yaklaşık 800 kişinin katıldığı cuma namazını Yığılca Müftüsü Mehmet Nerkiz kıldırdı. Namazın ardından vatandaşlar kontrollü bir şekilde alnı boşalttı.

Kaynak: AA