Yığılca Belediyesi'nin borç dağılımı açıklandı

10.10.2019 12:08

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, talep üzerine belediyenin borç miktarını açıkladı.

Belediye meclis üyelerinin talebi üzerine böyle bir çalışma yaptıklarını aktaran Çam, 1 Nisan 2014- 1 Nisan 2019 yıllarında Yığılca Belediyesi'nin toplam borç miktarını kamuoyu ile paylaştı.

Çam, 1 Nisan 2014-1 Nisan 2019 tarihleri arası Yığılca Belediyesinin borç miktarının 16 milyon 406 bin 503 lira olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA