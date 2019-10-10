Yığılca Belediyesi'nin borç dağılımı açıklandı
Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, talep üzerine belediyenin borç miktarını açıkladı.
Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, talep üzerine belediyenin borç miktarını açıkladı.
Belediye meclis üyelerinin talebi üzerine böyle bir çalışma yaptıklarını aktaran Çam, 1 Nisan 2014- 1 Nisan 2019 yıllarında Yığılca Belediyesi'nin toplam borç miktarını kamuoyu ile paylaştı.
Çam, 1 Nisan 2014-1 Nisan 2019 tarihleri arası Yığılca Belediyesinin borç miktarının 16 milyon 406 bin 503 lira olduğunu bildirdi.