Yığılca Belediye Başkanı Çam Ankara'da temaslarda bulundu
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Yığılca Belediye Başkanı Çam Ankara'da temaslarda bulundu

26.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:02
Yığılca Belediye Başkanı Çam Ankara'da temaslarda bulundu

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, Kovid-19 tedavisinin ardından TBMM'yi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ziyaret etti.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, Kovid-19 tedavisinin ardından TBMM'yi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ziyaret etti.

Çam, Ankara Şehir Hastanesinden taburcu edilmesinin ardından TBMM'de MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile bir araya geldi.

Yığılca'nın ihtiyaçlarından bahseden Çam, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığına giderek Bakan Murat Kurum ile görüştü.

Görüşmenin yararlı geçtiğini aktaran Çam, "Hayat durur hizmet durmaz." ifadesini kullandı.

Rasim Çam, Bakan Kurum ve milletvekili Yılmaz'a kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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