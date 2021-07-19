Yığılca BALKÖY'de başkan Said Cesur güven tazeledi
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Yığılca BALKÖY'de başkan Said Cesur güven tazeledi

Yığılca BALKÖY'de başkan Said Cesur güven tazeledi
Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel

Yığılca Bal Arısı, Ana Arısı, Damızlık Arı, Arı Ürünleri ve Tarım Ürünleri Üretimi ve Pazarlama Kooperatifi (BALKÖY) olağan genel kurulu yapıldı.

Yığılca Bal Arısı, Ana Arısı, Damızlık Arı, Arı Ürünleri ve Tarım Ürünleri Üretimi ve Pazarlama Kooperatifi (BALKÖY) olağan genel kurulu yapıldı.

Yığılca Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen genel kurulda konuşan BALKÖY Başkanı Said Cesur, kooperatifteki arı varlığına son vereceklerini, pazarlama faaliyetlerini geliştirerek Yığılca arı ırkını koruyacak satış sistemi oluşturacaklarını bildirdi.

Pazarlama ve tanıtımda, kooperatif kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayacak kişilerle yola devam edeceklerini aktaran Cesur, "Yığılca arı ırkının, Yığılca'mız için vazgeçilmez değer olduğunun bilincinde olan bir yönetim anlayışı içerisinde olacağız. İki yılda gördüğümüz sıkıntıları yeni yönetim anlayışımızla bertaraf edeceğiz. Yaşanan sıkıntılar, bizim için her zaman ders niteliğindedir." diye konuştu.

Yapılan oylamanın ardından Said Cesur yeniden başkanlığa getirildi.

Yığılca BALKÖY'de başkan Said Cesur güven tazeledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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