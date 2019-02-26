Yiğidolardan Babaoğlu'na Tam Destek

Babaoğlu'nu sürpriz organizasyon yapan Sivas'lılar ilçe merkezinden konvoy oluşturarak Çiftlik Mahallesi'nde ağırladılar.

Sivas'lılar Çiftlik Mahallesinde ağırladıkları Büyük Birlik Partisi Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu'na Sivasspor kaşkolu hediye ederek Yiğidoların tam destek verecekleri sözünü verdiler.

Büyük Birlik Partisi Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu konuşmasında "Öncelikle böyle güzel bir organizasyon yaptığınız için çok mutlu oldum. Hendek'te çok fazla sayıda Sivaslı hemşehrimiz var. Sivaslı Şehit Lider rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu da anmadan geçemeyeceğim. Sivas böyle vatanını, milletini seven değerli insanların yetiştiği bir kadim şehirdir. Sizin gibi Sivaslı Yiğidolar da bize değer katacaktır. Bir başka konu inşallah sizi de bir derneğe kavuşturup Hendek'te temsil noktasında sıkıntılarınızı gidereceğiz. Dernekleşmenin ardından güzel bir Dernek binası tahsis edeceğiz. Ne zaman bizi çağırırsanız yine geliriz. Misafirperverliklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler