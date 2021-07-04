Yiğidolar yeni sezona sıkı hazırlanıyor
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Yiğidolar yeni sezona sıkı hazırlanıyor

Yiğidolar yeni sezona sıkı hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını kampın üçüncü gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Saat 18.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise dar alan pas çalışması ile çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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