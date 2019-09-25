Yiğidolar yarın Alanya'ya gidecek

25.09.2019 18:08

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, yarın Alanya'ya hareket edecek.



Sabah Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde toplanacak olan Yiğidolar, kara yolu ile Kayseri'ye, oradan da hava yolu ile Alanya'ya hareket edecek.



Öğleden sonra Alanya'ya varacak olan kırmızı-beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçerek maç gününü ve saatini bekleyecek.



Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, Alanyaspor karşısına çıkaracağı kadro ise merakla bekleniyor.



Öte yandan kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıklarını bulunan Serhiy Rybalka, Emre Kılınç, Muammer Yıldırım ve Barış Yardımcı kafilede yer almayacak. - SİVAS

Kaynak: İHA