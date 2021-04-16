Yiğidolar rekor kırdı!
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Yiğidolar rekor kırdı!

Yiğidolar rekor kırdı!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, deplasmanda oynadığı ve 3-2 yendiği Gençlerbirliği maçından 3 puan alarak, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarıp kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

Yiğidolar'dan müthiş geri dönüş! Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti
Yiğidolar'dan müthiş geri dönüş! Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti
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DG Sivasspor, deplasmanda oynadığı ve 3-2 yendiği Gençlerbirliği maçından 3 puan alarak, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarıp kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 yenen Sivasspor, yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti. Yiğidolar'a bu skorun ardından tarihinin en uzun kaybetmeme serisini yakaladı.

3-2'lik Gençlerbirliği galibiyeti sonrası kırmızı-beyazlı kulüp tarihinde ilk kez 12 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Yiğidolar bu sezon 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçından sonra oynadığı 12 maçı kaybetmezken, 7 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 26 puan topladı. Sivas temsilcisi, Ankaragücü, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Galatasaray ve Trabzonspor ile berabere kaldı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Yiğidolar rekor kırdı!
Yiğidolar rekor kırdı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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