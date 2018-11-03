Yiğidolar mertliğini tescilledi...Vatandaşlar sosyal deney ile yardımseverliğini ortaya koydu

Sivas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sosyal deney, Sivaslılar için söylenen "havası sert insanı mert" sözünü haksız çıkartmadı

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sosyal deney, Sivaslılar için söylenen "havası sert insanı mert" sözünü haksız çıkartmadı.

Havası sert, insanı mert, olarak anılan Sivas, bu yakıştırmayı sonuna kadar hak ettiğini kanıtladı. Sivas Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal deneyle Sivas halkının yardımseverliği gözler önüne serildi.

Belediye Basın servisinin yapmış olduğu sosyal deneyde, Sivas'a yeni geldiklerini söyleyen üniversite öğrencileri, paralarını kaybettikleri için zor durumda kaldıklarını ifade ederek insanlardan yardım talep etti.

Vatandaşların kimisinden ödeyemedikleri su faturası için destek isteyen gençler, kimisinden de çok aç olduklarını belirterek yemek parası istedi. Bazen de geç kaldıkları sınava yetişmek için otobüs, ticari taksi ve otomobil sürücülerinin kendilerini gidecekleri yere bırakmalarını rica öğrenciler, vatandaşlar tarafından geri çevrilmedi.

İnsanların büyük bir bölümü gençlere yardımcı olurken, imkanı olmayanlar da yardım edemedikleri için mahcubiyet yaşadı.