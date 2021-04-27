Yiğidolar, Malatya maçına iddialı hazırlanıyor
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Yiğidolar, Malatya maçına iddialı hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Haberler | Spor

- Yiğidolar, Malatya maçına iddialı hazırlanıyor DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

- Yiğidolar, Malatya maçına iddialı hazırlanıyor

SİVAS - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 38. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar ardından geniş alan çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise minyatür kale ve yarım sahada maç yaptıktan sonra orta şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 38. hafta maçında 29 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapacak.

Yiğidolar, Malatya maçına iddialı hazırlanıyor
Yiğidolar, Malatya maçına iddialı hazırlanıyor
Yiğidolar, Malatya maçına iddialı hazırlanıyor
Yiğidolar, Malatya maçına iddialı hazırlanıyor
Yiğidolar, Malatya maçına iddialı hazırlanıyor
Yiğidolar, Malatya maçına iddialı hazırlanıyor
Yiğidolar, Malatya maçına iddialı hazırlanıyor
Yiğidolar, Malatya maçına iddialı hazırlanıyor
Yiğidolar, Malatya maçına iddialı hazırlanıyor
Yiğidolar, Malatya maçına iddialı hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

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